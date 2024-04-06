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Nacvark
Кадыров рассказал о вступлении трёх тысяч экс-бойцов ЧВК «Вагнер» в чеченский спецназ «Ахмат»
Они перейдут вместе со своим командиром по прозвищу «Ратибор», который был ранен в боях за Соледар.

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что один из бывших командиров ЧВК «Вагнер» по прозвищу «Ратибор», получивший серьёзные ранения в боях за Соледар, перейдёт в чеченский спецназ «Ахмат» вместе с тремя тысячами «вагнеровцев»

По словам чеченского лидера, экс-командир частной военной компании долгое время находился на лечении из-за полученных ранений в ходе артиллерийского обстрела и, едва встав на ноги, принял решение вернуться в зону боевых действий, но уже в составе чеченского подразделения. Кадыров считает, что такое решение является «стратегически важным шагом в укреплении обороноспособности России»

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Рамзан Кадыров утверждает, что Министерство обороны России позаботилось о расширении численности «Ахмат» для пополнения личного состава, остальные организационные задачи вскоре будут решены и «вагнеровцы» приступят к выполнению боевых задач в зоне боевых действий.

Стоит напомнить, что в середине февраля чеченский генерал Алты Алаудинов сообщал о вошедших в состав «Ахмата» трёх отрядов из числа бывших бойцов частной военной компании. В октябре была информация о присоединении 170 «вагнеровцев» к чеченскому спецназу. Известны и другие случаи перехода небольших групп ЧВК «Вагнер» после его расформирования в состав чеченского подразделения.

#вагнер #чвк «вагнер» #кадыров #ахмат
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ЧВК Вагнер вновь набирает добровольцев на африканское направление
Командир ЧВК Вагнер Ратибор вступит в подразделение специального назначения Ахмат
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