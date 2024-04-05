На восстановление энергетической инфраструктуры понадобятся месяцы.

Украинская энергетическая компания «ДТЭК» сообщила о серьёзных последствиях для энергетической инфраструктуры Украины после российских атак в марте. Сообщается, что были потеряны около 80% генерирующих мощностей, повреждено пять из шести тепловых электростанций.

Последние крупные удары России по военным объектам и энергетической инфраструктуре пришлись на 22 и 29 марта. В результате массированных обстрелов возникали проблемы с подачей электричества в Киевской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областях.

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Несмотря на то, что страна имеет достаточные группы специалистов для устранения неполадок, все резервы оборудования были потрачены на восстановление энергетической инфраструктуры зимой с 2022 по 2023 год, когда отключение света происходили буквально каждые несколько дней на протяжение долгого времени. Как отмечает издание The Washington Post, даже если бы все необходимые материалы для ремонтных работ имелись, то на полное восстановление понадобились бы месяцы, если не больше.

На текущий момент Украина не может обеспечить достаточную защиту энергетической инфраструктуры из-за малочисленных западных систем противовоздушной обороны и боеприпасов к ним. Потенциальные цели защищаются выборочно, в зависимости от установленного приоритета.