Покрытие важных направлений западными системами противовоздушной обороны могли бы позволить противостоять носителям авиационных бомб.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Запад поставил недостаточно зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые необходимы на фоне масштабных российских атак. Он считает, что западные страны, имея в распоряжение более ста таких комплексов, могли бы выделить украинской армии ещё хотя бы 5 -7 единиц военной техники.

Украинский министр поблагодарил союзников за предоставленные системы противовоздушной обороны, но указал на их недостаточность в текущих масштабах боевых действий. По его мнению, отправка ещё 5 - 7 комплексов не является проблемой, это минимальный запрос, выполнению которого мешает только вопрос политической воли. В частности Дмитрий Кулеба не понимает, почему Киеву поставили так мало Patriot, если учесть, что Запад с реальными ракетными угрозами сейчас не сталкивается.

реклама

Известно, что Соединённые Штаты Америки и Германия передали Украине 3 батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot, то есть приблизительно 12 пусковых установок. Однако стоит учесть, что некоторые установки были повреждены или вовсе уничтожены. В Киеве называют американский комплекс самым эффективным, настаивая именно на его поставках, хотя и от других систем противовоздушной обороны украинские власти не отказываются.