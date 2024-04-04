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Nacvark
Финляндия закрыла границу с Россией на неопределённый срок
Закрытие границы Финляндии и России связано с притоком нелегальных мигрантов.

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С середины ноября Финляндия начала закрывать контрольно-пропускные пункты на российско-финляндской границе, объясняя это аномальным притоком мигрантов, пытающихся незаконно пересечь границу. В Хельсинки уверены, что российские власти намеренно создали иммиграционный кризис на границе с целью дестабилизировать обстановку.

Полное закрытие границы произошло в середине декабря. Соответствующе решение должно было действовать два месяца и истекать 14 апреля, но сейчас финские власти продлили закрытие российско-финляндской границы со следующей формулировкой «до момента уведомления о возобновлении работы контрольно-пропускных пунктов», то есть на неопределённый срок.

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Существенную роль в принятии решения о полном закрытии границы до уведомления о закрытии сыграло министерство внутренних дел Финляндии, которое предложило соответствующую идея вчера. Известно, что только с начала текущего года на границе было задержано 35 мигрантов, пытающихся незаконно пересечь границу с российских территорий.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб провёл в Киеве встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, где главы государств подписали договор о сотрудничество в сфере безопасности, предполагающий предоставление украинским властям долгосрочных гарантий оказания помощи.

#россия #финляндия
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