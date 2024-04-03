Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Мэр Харькова подтвердил наличие плана эвакуации города, но воплощать его в жизнь пока не планирует
Город называют одной из предполагаемых целей российского наступления.

реклама

Сейчас украинские власти проводят активную работу по фортификации ряда направлений и крупных городов, чтобы удержать оборону в случае перехода России в полномасштабное наступление. Одной из предполагаемых целей российского наступления называют Харьковскую область, которая относительно часто подвергается обстрелам и имеет серьёзные повреждения энергетической инфраструктуры.

Городской голова Харькова Игорь Терехов подтвердил, что у властей есть конкретные планы по эвакуации местного населения, но пока что они не намерены воплощать их в жизнь. Он отметил, что волны оттока людей нет, люди не бегут и не уезжают из областного центра, а ситуация в целом спокойная.

реклама

До этого министерство внутренних дел Украины в Telegram-канале опубликовало аналогичное сообщение, в котором писало об отсутствии оснований для эвакуации жителей Харькова.

Ранее отставной генерал Вооружённых сил Украины Сергей Кривонос признал сложную ситуацию вокруг населённого пункта Часов Яр Донецкой области, где российские военные заняли стратегически важные высоты. Он также посоветовал украинским властям готовиться к обороне Харькова.

#украина #харьков
+
Написать комментарий (0)
Министры НАТО обсуждают военный фонд в размере 100 миллиардов евро для Украины
Страны G7 к июню представят предложения по оказанию помощи Украине за счёт активов России
Украина снизила призывной возраст для увеличения численности вооруженных сил
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

НАСА изменило траекторию астероида таким образом, что теперь он может столкнуться с Марсом
16
Танковый завод "Омсктрансмаш" работает над созданием новейшего танка Т-100
24
Владелец утерянного HDD с 8000 Bitcoin с командой кладоискателей совершает ночные набеги на свалку
13
Акции Tesla подешевели без малого на треть по причине сокращения объёма поставок
5
Подводная лодка США оснащается бесшумным магнитогидродинамическим приводом
6
В Италии стартовало строительство самого широкого подводного тоннеля в Европе
+
Россия разрабатывает беспилотные подлодки для затопленных рудников
4
В Липецке задержали пенсионера за взлом приставки Sony PlayStation 3
15
Джонсон: Установка модулей УМПК на бомбы ФАБ-3000 поможет разрушить мосты через Днепр
+
В Windows 10 и 11 незаметно появилось новое приложение Microsoft Copilot
3
ASUS снизила стоимость ROG Ally до 299 долларов
7
После ухода из России Samsung Pay активизировались мошенники
+
Huawei Watch 4 Pro появится в новом красном цвете
+
ASRock выпустила новую низкопрофильную версию видеокарты AMD Radeon RX 550
+
Российские бойцы улучшили бронирование трофейной украинской БМП-1У "Шквал"
+
Представлен самый маленький смартфон - Nothing Phone (2a) micro
1
«Росатом» поможет решить проблему «фенольного озера» в Бурятии
+
AMD представила процессоры Ryzen 5 7235H и Ryzen 7 7435H
+
Разработчик софта «МойОфис» снизил выручку на 43,8% и получил огромные убытки в 2023 году
2
Times: ВСУ беззащитны перед ударами с воздуха, не в силах перехватить бомбы-планеры ВКС РФ
+

Популярные статьи

Как правильно проверять батарейки мультиметром
36
9 слишком дорогих и горячих процессоров, которые не стоит покупать в игровой ПК в 2024 году
121
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
328
GeForce RTX 2080 SUPER vs GeForce RTX 4080 SUPER – почему покупка флагмана никогда не окупится
54
Собираем ПК за 10К - мой личный опыт
111
"Дом у дороги" 2024 года - спорный ремейк культового фильма (небольшой субъективный обзор)
7
Феномен игровых консолей Sony PlayStation
26
Готовимся к жаре — 7 способов быстро и недорого улучшить охлаждение вашего игрового ПК
23
Почему в России любят Xbox, но покупают PlayStation
19
Россия раздвигает "воздушные границы" форсируя производство истребителя МиГ-41 ПАК ДП 6-го поколения
+

Сейчас обсуждают

Apsheronsky tchai
11:10
С каких пор это называется ПК? Там где амуде, там
GeForce RTX 2080 SUPER vs GeForce RTX 4080 SUPER – почему покупка флагмана никогда не окупится
Apsheronsky tchai
11:08
Ты не суслик. Сгинь, нечисть.
GeForce RTX 2080 SUPER vs GeForce RTX 4080 SUPER – почему покупка флагмана никогда не окупится
Легенда
11:08
завидовать моему ТОП ПК
GeForce RTX 2080 SUPER vs GeForce RTX 4080 SUPER – почему покупка флагмана никогда не окупится
Легенда
11:07
не завидуй мне.
GeForce RTX 2080 SUPER vs GeForce RTX 4080 SUPER – почему покупка флагмана никогда не окупится
Пётр Диденко
11:07
Параноики очнитесь за вами все и все следят, не хотите этого? Валите на линукс, который кстати тоже следит)
Microsoft разработала новую технологию слежки за пользователями, но жителей России это не коснётся
Apsheronsky tchai
11:07
Обоссать?
GeForce RTX 2080 SUPER vs GeForce RTX 4080 SUPER – почему покупка флагмана никогда не окупится
Apsheronsky tchai
11:06
Эй, Суслик, Бублик, как тебя там! Норот соскучился по выпердышам вашей фекальной триады. Где заметки про десять причин, собираем что-то в обмен на банку окурков и прочий свежий кал? Шеша уже хочет им ...
GeForce RTX 2080 SUPER vs GeForce RTX 4080 SUPER – почему покупка флагмана никогда не окупится
Легенда
11:05
нищ ты знаеш что делать ;)
GeForce RTX 2080 SUPER vs GeForce RTX 4080 SUPER – почему покупка флагмана никогда не окупится
Chihonya
11:04
шишун, кэш в проце еще не отвалился успешно?
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Максим Беляков
11:03
Друг, нвидиа лучше только в некотором проф софте и в играх с лучами, в остальном она зачастую хуже амд в соотношении цена/производительность
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем