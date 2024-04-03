Город называют одной из предполагаемых целей российского наступления.

Сейчас украинские власти проводят активную работу по фортификации ряда направлений и крупных городов, чтобы удержать оборону в случае перехода России в полномасштабное наступление. Одной из предполагаемых целей российского наступления называют Харьковскую область, которая относительно часто подвергается обстрелам и имеет серьёзные повреждения энергетической инфраструктуры.

Городской голова Харькова Игорь Терехов подтвердил, что у властей есть конкретные планы по эвакуации местного населения, но пока что они не намерены воплощать их в жизнь. Он отметил, что волны оттока людей нет, люди не бегут и не уезжают из областного центра, а ситуация в целом спокойная.

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До этого министерство внутренних дел Украины в Telegram-канале опубликовало аналогичное сообщение, в котором писало об отсутствии оснований для эвакуации жителей Харькова.

Ранее отставной генерал Вооружённых сил Украины Сергей Кривонос признал сложную ситуацию вокруг населённого пункта Часов Яр Донецкой области, где российские военные заняли стратегически важные высоты. Он также посоветовал украинским властям готовиться к обороне Харькова.