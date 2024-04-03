Теперь магазины будут закрыты, ведь реализация идеи не оправдала себя.





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Ещё недавно компания Amazon запустила инновационную систему бескасовых магазинов, в которых пользователь при входе авторизовывался через устройство, а после выбирал товары с полок и покидал супермаркет без оплаты товара. Деньги с него списывались автоматически после того, как он вышел за пределы здания. Технология получила название Just Walk Out («Взял и иди»)

Однако сейчас стало известно, что компания закроет свои инновационные магазины, которые на самом деле оказались не столь инновационными, насколько их изначально позиционировали.

Предполагалось, что задумка Just Walk Our будет действовать исключительно при помощи датчиков и камер, полагающихся на искусственный интеллект, отслеживающий покупки посетителя. Однако выяснилось, что компания была вынуждена трудоустроить тысячу низкооплачиваемых сотрудников из Индии, которые сидели и мониторили изображения с камер бескассовых магазинов.

Конечно, искусственный интеллект действительно присутствовал в этом всём процессе, но реализация инновационной задумки всё же далека от идеала. В некоторых регионах Amazon столкнулись с исками из-за незаконного сбора биометрических данных пользователей при их входе в магазин, а попытка продать технологию другим компаниям ни к чему не привела.

Теперь Amazon планируют сконцентрироваться на интеграции в свои магазины умных тележек Dash Cart, которые будут идентифицировать положенный товар и пробивать его пользователю. Остаётся лишь надеется, чтобы в этом проекте не были использованы индийцы или им хотя бы подняли зарплату за отлично сыгранную роль искусственного интеллекта.