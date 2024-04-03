Ракета преодолела расстояние в 1 тысячу километров.

С начала 2024 года Корейская Народно-Демократическая Республика провела шесть ракетных испытаний, четыре из которых приходятся на учебные пуски крылатых ракет, два - баллистических. Вчера северокорейские власти провели уже седьмые за этот год испытания, в ходе которых была запущена межконтинентальная гиперзвуковая баллистическая ракета «Хвасонпхо-16Б»

Центральное телеграфное агентство Северной Кореи пишет, что испытаниями руководил лично лидер страны Ким Чен Ын в сопровождении заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Чон Сика.

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В рамках учебного пуска была поставлена цель подтвердить технические характеристики ракеты, в частности особенности траектории планирующего и скачущего полёта, боковую манёвренность. В связи с этим была ограничена скорость, высота и дальность полёта ракеты путём замедления запуска двигателей второй ступени и резкого изменения траектории.

Как итог, «Хвасонпхо-16Б» преодолела около 1 тысячи километров при максимальной высоте в 101,1 километров. Стоит напомнить, что в тот же день Министерство обороны Японии зафиксировала пуск северокорейской баллистической ракеты, высоту полёта которой оценили в 100 километров, а дальности в 650 километров.

Таким образом Ким Чен Ын подтвердил переход северокорейских ракет на твердотопливные двигатели и модернизацию их для размещения ядерного заряда.