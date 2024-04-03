Политики затронули вопрос Тайваня и косвенно затронули Украину.

Последний раз американский президент Джо Байден и китайский лидер Си Цзиньпин контактировали ещё в ноябре 2023 года, когда встретились в Сан-Франциско. Вчера политики провели телефонный разговор, где обсудили ряд вопросов, учитывая актуальная глобальную повестку.

Представитель Белого дома на специальном телефонном брифинге для журналистов сообщила, что политики обсудили двусторонние отношения между Соединёнными Штатами Америки и Китаем, укрепление каналов связи, а также ответственное управление конкуренцией между Вашингтоном и Пекином. Затронуты были и более глобальные проблемы.

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Одна из таких - остров Тайвань. Байден подтвердил приверженность штатов к политике «одного Китая», при этом акцентируя внимание на необходимости поддержания мира в Тайваньском проливе. Проще говоря, американские власти по-прежнему признают Китай истинным китайским государством, но считают, что свергать правительство Тайбэя военным путём нельзя. По данным ряда иностранных средств массовой информации, Си Цзиньпин настоял на том, что вопрос Тайваня для Китая является красной линией в отношениях с Соединёнными Штатами Америки и Пекин не закроет глаза на внешнюю поддержку тайваньской независимости несмотря на формальное непризнание.

Что касается украинского вопроса, то тут американский президент обратился к Си Цзиньпину с просьбой использовать свои рычаги влияния на Северную Корею и Иран, чтобы страны не поставляли своё оружие России для использования против Украины.

Были затронуты вопросы и менее политического характера, например рисков, связанных с развитием искусственного интеллекта, а также кибербезопасность. Джо Байден подчеркнул Си Цзиньпину важность противодействия китайскими властями нелегальному обороту наркотических веществ, в частности речь идёт о внедрении мер по ограничению производства ключевых химических веществ, используемых в производстве запрещённых веществ.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил о намерениях Джо Байдена и Си Цзиньпина продолжать подобные телефонные обсуждения.