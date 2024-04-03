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Nacvark
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Белом доме не поддерживают удары по НПЗ России
Об этом он сообщил после разговора с МИД Франции Стефаном Сежурне.

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Ещё с начала года Украина активизировала удары по российским нефтеперерабатывающим заводами, которые оказались более лёгкой целью, нежели военные объекты, ведь для их воспламенения достаточно лишь небольшого количества взрывчатки. При этом украинские власти имеют планы по наращиванию производимых беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия, которые как раз таки применяются в подобных атаках.

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен после встречи с министром иностранных дел Франции Стефаном Сежурне заявил, что Администрация Джо Байдена оказывает помощь Украине с первых дней боевых действия, но в то же время выступает против ударов по российским территориям. Он также подчеркнул непричастность американских властей к подобным операциям.

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Примечательно, что Сежурне, с которым встречался Блинкен, озвучил совершенно обратную позицию. В своём заявлении он назвал российские нефтеперерабатывающие заводы абсолютно легитимной целью для Украины и её армии.

Стоит напомнить, что только вчера украинские беспилотники атаковали предприятия Татарстана в Елабуге и Нижнекаменске. Если допустить, что дроны запускали с Харьковской области (граничит с Белгородской областью), то в таком случае украинским беспилотникам удалось преодолеть порядка полутора тысячи километров. Всё это на фоне заявлений министра цифровой трансформации Украины Михаила Фёдорова, что Украина развернула производство ударных беспилотников, способных преодолеть расстояние свыше одной тысячи километров.

#украина #сша #франция
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