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Nacvark
Израиль нанёс удар по консульству Ирана в Сирии, погиб иранский генерал
Иранские власти заявили о своём праве принять контрмеры по отношению к израильскому государству.

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С начала боевых действий между Израилем и ХАМАС, израильская армия неоднократно наносила удары по объектам в Сирии, где располагаются союзники палестинских сил и источники потенциальной угрозы. В результате подобных ударов погибло несколько военных деятелей Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который оказывает помощь исламским организациям в военных конфликтах.

Вчера вечером Израиль совершил удар по консульству Ирана в Дамаске. По данным сирийского издания SANA, здание полностью разрушено, а все находившиеся внутри погибли. В том числе речь идёт о высокопоставленном офицере КСИР бригадном генерале Мохаммаде Резе Захеди, который командовал силами специального назначения «Аль-Кудс» в Ливане и Сирии.

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Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани признал факт нанесения удар и осудил его, подчеркнув, что атака является грубым нарушением Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года.

Иранский чиновник потребовал осудить удар на уровне Организации объединённых наций (ООН) и принять меры против Израиля. Он добавил, что Иран оставляет за собой право предпринять ответные меры по отношению к израильскому государству.

Официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик выразил свою обеспокоенность после удара по зданию иранского консульства.

#израиль #иран #сирия
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Сирийские и иранские СМИ подтверждают гибель генерала КСИР Мохаммада Резы Захеди
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