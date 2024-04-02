Он уверен, что США не помогут европейцам при необходимости, поэтому стоит рассчитывать только на себя.

Генеральный директор немецкой оборонной компании Rheinmetall Армин Паппергер в интервью Financial Times заявил, что Европе стоит рассчитывать на собственные силы в случае вторжения в их регион. Он подчеркнул, что последние десятилетия европейские страны рассчитывали на Соединённые Штаты Америки в сфере безопасности, но американцы ясно дали понять, что не помогут.

По словам немецкого бизнесмена, американские власти сосредоточены на Азиатско-Тихоокеанском регионе больше, чем на Европе, поэтому если вдруг там начнётся вооружённый конфликт, то Вашингтон сконцентрирует все свои усилия вокруг него, а не европейского континента.

реклама

По этой причине Паппергер призывает Германию и в целом всю Европу уделять внимание по восстановлению собственной военной мощи вне зависимости от того, кто победит на президентских выборах в Соединённых Штатах Америки. Однако если победителем окажется республиканец Дональд Трамп, то необходимо наращивать военную мощь более усиленно - добавил он.

На текущий момент Rheimetall является одним из крупнейших производителей боеприпасов и активно наращивает производство военной техники на фоне многочисленных оборонных контрактов от немецкого правительства. Компания также реализует свои планы по строительству завода на украинских территориях, где на конвейер уже этим летом поставят первую бронетехнику.