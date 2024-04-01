Британское правительство согласовало с королём одну из антикризисных мер для привлечения новобранцев на службу.

За последние десятилетия численность армии Великобритании сохраняет тенденцию по снижению, а общее количество личного состава на военной службе является рекордно низким. В связи с этим британское правительство пытается выработать антикризисные меры, чтобы привлечь на службу в британскую армию новобранцев.

Одна из таких мер - отмена 100-летнего запрета на ношение бороды британскими военными, который недавно министр обороны Великобритании Грант Шэппс назвал смехотворным. Соответствующий указ уже был подписан британским королём Карлом III.

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Отмечается, что борода должна быть аккуратной, соответствовать принципам и стандартам опрятного облика военнослужащих и быть не менее 2,5 и не более 25,5 миллиметров. Допустимо ношение только «полной бороды», то есть с усами вместе. Армейский сержант-майор Пол Карни подчеркнул, что в связи с нововведениями стандарты профессионализма британской армии не могут упасть, поэтому будет осуществляться строгий контроль волосяным покровом на бороде военных, включая соблюдения вышеописанных стандартов и чистоты ношения.

Британские военные имеют возможность отрастить бороду во время нахождения в отпуске в честь пасхальных празднований.

Стоит отметить, что в Военно-морских и Военно-воздушных силах Великобритании запрет на ношение бороды был отменён ещё раньше.