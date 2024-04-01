Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Буданов: Россия накапливала «Калибры», в ближайшее время они могут начать массово применяться
Глава украинской разведки утверждает, что пока производились «Калибры», российская армия применяла более эффективные крылатые ракеты Х-101.

реклама

За прошедший месяц Россия активизировала обстрелы украинских территорий, в частности Харькова и Одессы, а целями являются как военные объекты, так и энергетическая инфраструктура регионов. Примечательно то, что в атаках преимущественно используются беспилотные летательные аппараты «Герань» и советские-российские крылатые ракеты серии Х.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что всё это время Россия накапливала свои ракеты «Калибр» и сейчас они абсолютно готовы к применению. Он допускает, что в ближайшее время ракеты данного типа будут активно использоваться при обстрелах.

реклама

По словам главы украинской разведки, российское командование приняло решение использовать крылатые ракеты Х-101 вместо «Калибров», поскольку они более эффективны. Сейчас ситуация такая, что количество крылатых ракет данного типа уменьшилось, а количество "Калибров" увеличилось.

Буданов утверждает, что использование «Калибров» в своё время истощило запасы флота, но сейчас России удалось восстановить запасы, поэтому российская армия технически готова начать вновь применять ракеты "Калибр" в большом количестве.

#украина #буданов #калибр
+
Написать комментарий (0)
В Минобороны Эстонии рассказали, когда Украина получит боеприпасы в рамках чешской инициативы
Франция анонсировала поставку Украине БТР VAB и ракет Aster 30
Германия остановила производство дальнобойных ракет Taurus, о которых просил Киев
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Западе оценили запасы бронетехники российских вооруженных сил
+
Galaxy Time: Умные часы Samsung продемонстрируют относительность времени на примере планет
+
Революционные аккумуляторы повысят привлекательность электромобилей даже в холодных регионах
+
Intel может снова выпустить процессоры Raptor Lake Refresh в серии Core 200 следующего поколения
+
Стереосистема Infiniti QX80 позволяет совершать телефонные звонки, которые не слышат пассажиры
+
Xiaomi объявила о новых устройствах, которые получат обновление HyperOS
+
Redmi Note 13 Pro Turbo дебютирует во всем мире как Poco F6
1
PUBG Mobile получит режим 120 кадров в секунду в следующем обновлении
+
Стали известны некоторые нововведения предстоящей HyperOS 2 компании Xiaomi
+
Defence blog: В Израиле модернизирует артиллерию для загадочного европейского заказчика
1
Forbes: Украина готовится к массовым поставкам боеприпасов и ремонтирует артиллерию
2
На Фестивале фанатов Xiaomi компания представит Redmi Note 13 Pro+ 5G Mystic Silver
+
Вышло обновление One UI 6.1 для Samsung Galaxy S23 FE
2
Япония и Евросоюз развернут сотрудничество в сфере материалов для выпуска электромобилей и передовых чипов
+
Российские войска вытесняют ВСУ из населённого пункта Новомихайловка
+
Мозговой имплант впервые преобразовал мысли человека в текст
+
POCO F6 получит чипсет Snapdragon 8s Gen 3 и зарядку мощностью 90 Вт
+
The Telegraph: Украина массово производит муляжи техники, чтобы Россия била по ложным целям
2
Робот-собака проходит испытания в аэропорту Аляски
+
Подтверждено применение гиперзвуковых ракет «Циркон» для ударов по объектам на Украине на этой неделе
+

Популярные статьи

Муки выбора - 4080 или 7900XTX
417
Eurasian Times: МиГ-31БМ не дадут шанса истребителям F-16, которые Запад передаст Украине
10
Почему графика в играх не улучшается, а интересных новинок почти нет – кто виноват, и что делать
37
На каких видеокартах майнеры в 2024 добывают криптовалюту, и почему инвестиции слишком рискованны
11
Как пополнить Steam и Epic Games из России в 2024 году
19
С 1 апреля в России ожидается подорожание цифровой и бытовой техники, и это не первоапрельская шутка
32
Тестирование незадушенной лимитами 7900ХТХ
76
Экосистемы Apple, Samsung, Google, Huawei, Xiaomi - ищем лучшую, часть 1
2
Китай построил в пустыне макет центра столицы Тайваня для отработки ракетно-бомбовых ударов — СМИ
2
Eurasian Times: Китай создал сверхдальнобойную ракету ПВО, которая делает бесполезными B-21 США
2

Сейчас обсуждают

Rn In
03:45
Текстовый редактор это тоже программа, но не добавляет кадры
AMD представила FSR 3.1 - новый уровень качества изображения без использования ИИ
Кирилл Свечинский
03:23
За 50к собрал на хеоне и ртх 4060,играю во все на ультрах в фул хд 60+ ФПС 🤷‍♂️
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Март)
spartanez
03:19
как раз 4090 и не было хороших продаж )) просадка 57% т.е в 2 раза меньше чем прошлые гда ...поэтому и появимлмись затычки типа 4060 , и суперы всякие .. а это отбраковка чипов ....+ алчность ...хауни...
GeForce GTX 1060 vs RTX 4060 – что не так с видеокартами NVIDIA, и почему прогресс остановился
nukemall
03:15
40 лет - далеко не рекорд, американцы массово передавали М113 разработки 1957 года.
Почтовому сервису Gmail исполняется 20 лет
Тилька Шмидт
03:13
Дешево было это когда GTX 970 на релизе стоила 16к, это GTX 1060 6gb за 14К на релизе. А то что началось после поколения GTX 1000, это уже не хера не дешево и выгодно.
Почему графика в играх не улучшается, а интересных новинок почти нет – кто виноват, и что делать
fynjy_2005
03:12
Шел 6 год, и мы имеет 2-3 игры с лучами, где их исключение заметно сажает картинку. При этом в остальных случаях картинка либо не сильно меняется, либо +- также. Иногда картинка бывает похуже. При эт...
Тестирование незадушенной лимитами 7900ХТХ
ev_rus
03:03
Одна из красивых игр, лучшая по детализации мелких устройств, всякой электроники. Дизайн помещений там шикарный, как и в кабинах, внутри кораблей. Костюмы, да много всего. Персонажи с кем общаешься вы...
Почему графика в играх не улучшается, а интересных новинок почти нет – кто виноват, и что делать
Garthar
02:47
Чтобы столько получать ты должен знать соотвествующее количество. Вот смотри я пишу говноскрипты на повершел, но чтобы написать его я должен знать SQL, знать ActiveDirectory, знать собственно пошик, у...
Российские программисты недовольны зарплатами, а аналитики советуют повышать уровень квалификации
AggroShkolyar
02:46
Чел, ты... смысл тестов как раз в том, что 4080 в стоке лимитов хватает и она в них не долбится, в отличие от 7900. Ну и я там писал, что не в курсах че там у зеленых в этом поколении, но если судить ...
Тестирование незадушенной лимитами 7900ХТХ
SekaZzZ34
02:45
Куртка же плакать будет, как теперь ему объяснить школоте, что бы они смотрели мыло, вместо норм картинки на норм видюхах за адекватные цены
Microsoft объединит технологии масштабирования изображения DLSS, FSR и XeSS в API DirectSR
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем