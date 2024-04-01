Глава украинской разведки утверждает, что пока производились «Калибры», российская армия применяла более эффективные крылатые ракеты Х-101.

За прошедший месяц Россия активизировала обстрелы украинских территорий, в частности Харькова и Одессы, а целями являются как военные объекты, так и энергетическая инфраструктура регионов. Примечательно то, что в атаках преимущественно используются беспилотные летательные аппараты «Герань» и советские-российские крылатые ракеты серии Х.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что всё это время Россия накапливала свои ракеты «Калибр» и сейчас они абсолютно готовы к применению. Он допускает, что в ближайшее время ракеты данного типа будут активно использоваться при обстрелах.

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По словам главы украинской разведки, российское командование приняло решение использовать крылатые ракеты Х-101 вместо «Калибров», поскольку они более эффективны. Сейчас ситуация такая, что количество крылатых ракет данного типа уменьшилось, а количество "Калибров" увеличилось.

Буданов утверждает, что использование «Калибров» в своё время истощило запасы флота, но сейчас России удалось восстановить запасы, поэтому российская армия технически готова начать вновь применять ракеты "Калибр" в большом количестве.