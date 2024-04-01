Отсутствие новых заказов у производителя лишь в очередной раз демонстрирует нежелание немецких властей отправлять Украине ракеты данного типа.

Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно говорил, что не намерен поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus, поскольку их дальность поражения целей позволяет наносить удары по Москве. Для контроля целей, по которым украинские военные наносили бы удары немецкими ракетами, необходимо привлекать немецких специалистов, а Берлин не заинтересован в размещении своих офицеров на украинских территориях.

Руководитель немецкого филиала MDBA, производящего ракеты Taurus, Томас Готшильд заявил, что Германия приостанавливает производство дальнобойного оружия данного типа в связи с отсутствием новых оборонных заказов. Производство новых ракет по инициативе производителя невозможно при отсутствии государственных заказов.

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Готшильд настаивает на том, чтобы федеральное правительство Германии как можно быстрее принимало решения по заказам в оборонной промышленности. Он считает это вызовом для компании, ведь на возобновление производства понадобится дополнительное время. Дело в том, что поставщики комплектующих и других материалов для производства немецких ракет Taurus, которыми зачастую являются малые и средние компании, прекратят поставки.

Всё это в очередной раз демонстрирует нежелание немецких властей отправлять Украине свои дальнобойные ракеты. Если бы соответствующие планы имелись, то с большей вероятностью производитель получал бы новые заказы без задержек, чтобы в случае чего Бундесвер смог восстановить собственные запасы.