Долгое время украинская армия находилась в состоянии снарядного голода, но сейчас ситуация меняется немного в лучшую сторону.

Продолжительное время украинская армия находилась в состоянии «снарядного голода» из-за прекращения военной помощи от Соединённых Штатов Америки и отсутствия возможностей у Европы поставить боеприпасы в достаточном количестве. Однако недавно украинский президент Владимир Зеленский признал, что ситуация сейчас гораздо лучше, чем два - три месяца назад.

Издание Forbes пишет, что украинское командование готовится к массовым поставкам артиллерийских снарядов и ремонтирует повреждённые артиллерийские системы, в частности поставленные штатами гаубицы M777. В материале издания приводятся слова Главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Александра Залужного, который утверждает, что производство около 40% деталей артиллерийской установки смогли наладить на украинских территориях, чтобы ускорить ремонт техники.

реклама

Помимо этого Киев ожидает, что ситуация в Конгрессе Соединённых Штатов Америки переменится в пользу Украины и вопрос оказания военной помощи Украине будет поднят в Палате представителей уже после пасхальных каникул, то есть в апреле. В таком случае украинская армия может получить сотни тысяч американских снарядов, которые будут поступать одновременно с закупленными в рамках инициативе Чехии. Это, в свою очередь, позволит стране осуществлять больше артиллерийских ударов по позициям противника.

Однако, как раз таки тут немаловажным фактором становится наличие свободной артиллерии, которой со временем стало меньше из-за боевых потерь. Украинское командование пытается отремонтировать каждую повреждённую установку, стараясь прибегать к использованию отечественных деталей и не отправлять технику на ремонт в Европу.