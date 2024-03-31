Конвейер запустили после слов Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского про шестикратное превосходство российской армии в артиллерии.

Британское издание The Telegraph пишет, что на фоне недостаточных поставок оружия от союзников Украина запустила массовое производство муляжей техники, которые применяются для наведения России на ложные цели. Отмечается, что на конвейер производство поставили после слов Главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Александра Сырского про шестикратное превосходство российской армии в артиллерии.

По данным издания, только за текущий год построили порядка 200 единиц противотанковых управляемых ракетных комплексов «Стугна-П» и артиллерийских установок калибра 152-мм Д-20, которые уже были развёрнуты вдоль линии боевого соприкосновения. Ложные цели конструируются в натуральную величину, в производстве помогают подручные материалы. Разработка первой имитационной ракетной установки заняла порядка двух месяцев, а её стоимость составила 3-4 тысячи гривен (~80-100 долларов), но в итоге удалось снизить цену до 1000 гривен (~25 долларов)

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Сейчас разработчики имитационной военной техники получили заказ на разработку муляжа американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. На это необходимо порядка десяти тысяч долларов и больше времени, ведь комплекс американского производства имеет достаточно сложную конструкцию.

Таким образом украинское командование хочет истощить российские запасы, а также получить более точную информацию о позициях российских военных, чтобы впоследствии наносить ответные удары.