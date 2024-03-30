В этот раз ведомство покрыло сумму перерасхода, но в следующий раз её может попросту не оказаться.

Офис Генерального инспектора Министерства обороны Соединённых Штатов Америки сообщает о перерасходе Военно-морскими силами средств, предназначенных для оказания военной помощи Украине. Всего за 2022 год ведомство три раза перерасходовало средства на общую сумму в 400 миллионов долларов.

В Пентагоне отмечают, что в этом раз у военно-морских сил были собственные средства, за счёт которых покрыли дефицит, но в будущем их может попросту не оказаться, а это приведёт к расследованиям и возбуждению уголовных дел в ведомстве. Руководство военно-морских сил получило настоятельную рекомендацию предпринять меры по внедрению механизмов контроля за расходами, чтобы избежать подобных казусов.

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В феврале офис Генерального инспектора Пентагона отчитался о ведении дюжин уголовных расследований, связанных с нарушениями при оказании военной помощи Украине. Американские оборонное ведомство расследует случаи мошенничества при закупках, подмену и кражу продукции, а также других коррупционных явлений.

Известно, что Соединённые Штаты Америки с февраля 2022 года потратили на помощь Украине свыше 113 миллиардов долларов. При этом последние полгода поставки не осуществляются, то есть такие расходы были достигнуты всего за полтора года поддержки оружием.