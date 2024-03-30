Дальнобойный вариант ракет, о которых просил Киев, так и не был поставлен украинской армии.

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с обозревателем газеты The Washington Post Дэвидом Игнэйшесом заявил, что украинская армия не получала дальнобойные ракеты ATACMS от Соединённых Штатов Америки. Речь идёт о ракетах, способных поражать цели на расстоянии до 300 километров, о которых Киев просит с лета 2022 года.

В то же время украинский президент объяснил, что не может поделиться информацией по поводу предстоящих поставок американских ракет. Основной целью, по которой украинские военные планируют применять ATACMS, являются аэродромы в Крыму - добавил он

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Ранее издание The Wall Street Journal, ссылаясь на американских чиновников, писало о готовности Министерства обороны Соединённых Штатов Америки отправить Украине дальнобойные ракеты ATACMS. До этого американское правительство отказывалось передавать ракеты, объясняя это их малочисленностью в американских запасах, но сейчас страна приняла на вооружение высокоточные ракеты Precision Strike Missile (PrSM) и постепенно будет перевооружаться ими.

Председатель Объединённого комитета начальников штабов Чарльз Браун фактически подтвердил информацию. По его мнению, риски эскалации российско-украинского конфликта в случае отправки украинской армии дальнобойных ракет ATACMS снизились, а сдержанная реакция России на серии атак украинских беспилотников по российским территориям как раз таки позволило Пентагону скорректировать свой анализ эскалационного риска.