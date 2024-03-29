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Nacvark
Financial Times: Украинские военные служат по принципу «хочешь жить - копай»
В текущих условиях окопы приходится рыть по мере продвижения российской армии.

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Издание Financial Times опубликовало статью, в которой охарактеризовала главный принцип украинских военных, которым они руководствуются во время несения службы - «хочешь жить - копай»

Украинский военный по имени Евгений, проходящий службу на восточном направлении, рассказывает журналистам издания, что с начала боевых действий этот принцип остался неизменным, ведь чем глубже траншеи, тем лучше они защищены от осколков и снарядов.

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В материале издания подчёркивается отсутствие у украинской армии военной помощи от западных союзников в достаточном количестве, но в то же время отмечается, что это не единственная проблема, по которой украинским военным приходится отступать. Немаловажным фактором является отсутствие надёжных, многослойных оборонительных линий, особенно на Авдеевском направлении.

Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак считает, что основная причина, по которой Киев не спешил строить оборонительные сооружения, была на надежда на Запад и его долговременную поддержку, позволяющую проводить наступательные операции без остановки. Украинское командование не считало необходимым реализовывать оборонительные возможности на фоне попыток вернуть под свой контроль утраченные территории. Эксперт видит такую позицию ошибочной, поскольку первым сигналом о необходимости строить прочные оборонительные сооружения стало «бешеное давление» на Бахмут в конце 2022 года.

В ноябре 2023 года Украина всё же решила строить фортификационные сооружения, возводя оборону, но фактически их строительство началось в феврале, когда новый Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский официально объявил о переходе от наступления к активной обороне. Всё это ставит под сомнение возможность украинской армии подготовиться к летнему наступлению российской армии, если оно, конечно, действительно планируется.

#россия #украина
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