Глава украинской разведки подчеркнул, что он за свободу слова, но Telegram - это уже слишком.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов на форуме Kyiv Stratcom Forum 2024 заявил, что Telegram читают все и это несёт разрушительный эффект, но с другой стороны - с помощью него можно доносить что-то людей.

Однако как раз таки именно в этом Буданов видит угрозу для национальной безопасности страны, которая позволяет любому оказывать влияние на определённый круг аудитории.

реклама

Глава украинской разведки подчеркнул, что он сам абсолютно против притеснения свободы слова, но когда любой человек может создать свой канал, начать на нём писать всё, что ему захочется, а после прикрываться свободой средств массовой информации - это уже слишком.

На текущий момент на Украине обсуждается вопрос потенциальной угрозы национальной безопасности от Telegram, который получил огромную популярность, особенно на фоне боевых действий, ведь зачастую именно каналы этого мессенджера своевременно информируют граждан об обстановке в их населённых пунктах, стране или в мире. В украинском парламенте уже звучали призывы определить статус Telegram-каналов как агентств средств массовой информации, требующих регистрации и, соответственно, исключающих анонимную публикацию информации.