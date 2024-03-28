Раньше «Байкал Электроникс» пользовались услугами тайваньской компании TSMC, но после ввода санкций пришлось привлекать российских специалистов, у которых недостаточно опыта для корпусирования чипов.

До начала боевых действий на украинских территориях «Байкал Электроникс» заказывали производство и корпусирование чипов у тайваньской компании TSMC, но из-за введённых антироссийских санкций налаженная схема перестала работать. К 2025 году тайваньская компания планировала нарастить объём годового производства до 600 тысяч чипов, но в итоге даже произведённые 300 тысяч процессоров «Байкал» не попали в Россию.

Издание «Ведомости» провело разговор с вице-президентом по развитию GS Group Фёдором Боярковым, который сообщил, что в конце 2021 года российская компания начала эксперимент по корпусированию своих чипов в России местными специалистами. Более того, эксперимент продолжается и дальше, но его успехи неутешительны.

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Источники издания указывают на то, что больше половины партий процессоров «Байкал», производимых в России, на выходе оказываются бракованными.

Дело в том, что «Байкал Электроникс» располагают устаревшим оборудованием, а сотрудники, специализирующиеся на работе с чипами, не имеют достаточно опыта, чтобы выполнять свои задачи. Тем не менее в компании настроены продолжить сборку чипов на отечественных мощностях.