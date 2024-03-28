Euroclear получили по состоянию на февраль 2024 года уже 94 иска от российских компаний, требующих вернуть их деньги.

Планы Европейского союза по передаче Украине доходов от замороженных российских активов теперь ни для кого не секрет. Основной компанией, которая хранит большую часть активов из России, является международный депозитарий Euroclear. Именно ей придётся столкнуться с исками от российских компаний, а всё это судебные издержки, требующие денег.

Издание Politico, ссылаясь на документ Европейской комиссии, пишет, что Европейский союз планирует удержать 5 миллиардов евро от замороженных российских активов и передать их Euroclear для покрытия затрат на юридические разбирательства. Изначально эти деньги должны были пойти Киеву.

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Помимо этого бельгийский депозитарий оставляет за собой право бессрочно удерживать 3% от доходов для организации эффективной работы.

Euroclear также сообщили Politico, что доходы от активов России за 2022 и 2023 год отделены от других доходов и хранятся без распределения между акционерами до тех пор, пока не поступят дальнейшие указания.

Министр юстиции Украины Денис Малюська в разговоре Politico выразил критику по отношению к принятому Европейской комиссией решению. Он считает, что 5 миллиардов евро для Euroclear - слишком большая сумма, чтобы выступать в качестве подушки безопасности при любых имеющихся на сегодняшний день рисках.

Стоит отметить, что Euroclear получили по состоянию на февраль 2024 года уже 94 иска от российских компаний, требующих вернуть их деньги.