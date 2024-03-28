Российская гиперзвуковая ракета может поразить цель в Одессе меньше чем за минуту.

В этом году российская армия впервые применила новейшую гиперзвуковую ракету 3М22 «Циркон» в зоне боевых действий. В связи с этим Вооружённые силы Украины поделились информацией о том, насколько быстро российская ракета может поразить любую точку на карте страны.

В Telegram-канале Сил обороны Украины утверждают, что «Циркон» долетает с Крыма до Одессы, Херсона и Николаева меньше чем за минуту. Для прилёта в Запорожье или Днепропетровск понадобится до 2,5 минут, а в Кировоград (Кропивницкий, центральная часть на карте страны) - до 3 минут. Исходя из этих расчётов можно сделать вывод, что гиперзвуковой ракете понадобится около 6 минут, чтобы достичь цели в Киеве. Местный военный портал Defense Express публиковал приблизительное такие же расчёты и по их данным для достижения цели во Львове необходимо лишь 5,3 минуты.

реклама

Украинские военные акцентируют внимание на том, что средняя скорость российской ракеты составляет 9 тысяч километров в час (по официальным данным - 8-9 махов), а иногда и больше.

На фоне этого заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Тимур Ткаченко призывает украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.