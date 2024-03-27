Он добавил, что в ближайшие дни огласит все проблемы страны, с которыми она столкнётся впереди.

Президент Сербии Александр Вучич опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, запрещённой на территории России) пост, в котором заявил, что сербское государство ждут тяжёлые дни и ему сейчас сложно сказать, какие новости сербские власти получили за последние 48 часов.

Однако, по словам сербского президента, новые обстоятельства угрожают жизненно важным национальным интересам Сербии и Республики Сербской. Вучич пообещал в ближайшее время ознакомить сербский народ со всеми проблемами, которые его ожидают впереди.

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«Это будет сложно. Мы будем бороться. Сербия победит», - заключил он.

В комментариях сербы попросили Александра Вучича прокомментировать столь загадочное заявление, но пока что новой информации не поступило.

Позже сербский президент опубликовал фото со своим сыном, на котором одета футболка с картой Косово и Метохии, украшенную сербским триколором и надписью «нет капитуляции»

Ранее Александр Вучич предупредил о возможном выходе Сербии из состава Совета Европы, если в организацию будет принято Косово, с которым страна имеет конфликт.