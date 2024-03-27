Россия демонстрирует безрассудную ядерную политику, Китай наращивает ядерный арсенал, КНДР «бряцает ядерным оружием», но не стоит забывать, что Великобритания тоже ядерная держава - говорит Грант Шэппс.

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс во время доклада о состоянии ядерного оружия страны заявил, что хоть угроза применения ядерных арсеналов ушла ещё в конце Холодной войны, за последние годы в мире начали расти ядерные риски.

По словам британского министра, Россия проводит безрассудную ядерную риторику, Китай продолжает наращивать свой ядерный арсенал, а Северная Корея всё также «бряцает ядерным оружием», при этом не стоит забывать, что и Великобритания имеет ядерное оружие. Помимо этого Шэппс указывает на нового игрока, присоединившегося к ядерным державам - Иран, власти которого ограничивают Международному агентству по атомной энергии доступ к своим объектам атомной энергетики.

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Грант Шэппс призвал не забывать, что Великобритания обладает статусом «гордой и ответственной ядерной державы», но не раскрыл конкретных планов страны на свой ядерный арсенал. Стоит отметить, что в распоряжении Лондона всего 225 боеголовок (по данным немецкой компании Statista) и только четыре атомных подводных лодки Vanguard с 16 ракетными пусковыми установками.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак уже подчёркивал, что британские власти рассматривают применения ядерного оружия только для самообороны и защиты стран-участников НАТО. Он добавил, что сам принцип ядерного сдерживания должен вносить ясность касаемо возможного применения оружия в случае крайней необходимости.