Издание рассуждает над тем, какой ценой штаты смогли вести более-менее эффективную санкционную политику по отношению к России.

Издание Bloomberg пишет, что своей политикой Администрация американского президента Джо Байдена смогла впервые за долгое время ввести против России действительно работающие санкции, но в том числе в ущерб собственной экономике. Пока западные регуляторы усиливают санкции, цены на баррель нефти достигают 90 долларов, хотя ещё в 2021 году сырьё торговалось на уровне 65 долларов.

Журналисты издания считают, что в текущий момент Байден должен решить для себя, как ему поступить перед президентскими выборами, а его решение напрямую отразится на результатах избирательного процесса. Перед американским президентом стоит два пути: первый - пересмотреть свою политику, пожертвовав ею ради общего блага союзников, и второй - продолжить текущий курс и самому стать жертвой, которую он принесёт ради поддержки Киева.

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Дело в том, что несмотря на эффективность в определённых моментах санкций по отношению к России, экономика Соединённых Штатов Америки тоже пребывает не в самом лучшем состоянии, а растущая инфляция попросту не даст Джо Байдену шансов переизбраться на второй срок. Ситуация с растущими ценами на нефть и бензин, что фактически происходит из-за политики Белого дома, точно также не даст ему дополнительных очков на президентских выборов.

Авторы материала указывают на то, что пока что Администрация Джо Байдена сохраняет компромиссную осторожность и это плохой знак. У Вашингтона по-прежнему остались мощные инструменты влияния на экспорт российской нефти, но они применяются с осторожностью, чтобы не привести к серьёзному скачку цен на бензин в стране перед выборами.