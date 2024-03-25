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Nacvark
Россия выразила протест США из-за расширения континентального шельфа страны в одностороннем порядке
Американские власти себе дополнительное пространство в акватории в 200 миль от исходных линий.

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Постоянный представитель России в Международной организации по морскому дну Сергей Петрович заявил, что в декабре Соединённые Штаты Америки в одностороннем порядке решили присвоить себе дополнительную площадь континентального шельфа, при этом сократив находящуюся в распоряжении международного органа и, соответственно, сообщества в целом.

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Континентальный шельф - продолжение сухопутной территории государства под водой.

По словам российского дипломата, своим решением американские власти расширили свой континентальный шельф в 200 милях (370 километров) от исходных линий территориального моря. При этом сделано это было в одностороннем порядке, без обращения в Комиссию по границам континентального шельфа.

Сергей Петрович утверждает, что когда подобное решение принимается другими странами, они во всех случаях обращаются в вышеуказанную комиссию, чего США не сделали. Всё это создаёт угрозу для Конвенции Организации объединённых наций по морскому праву и района в акватории, признанного мировым наследием человечества.

Вследствии этого Россия предъявляет демарш Соединённым Штатам Америки и вправе в дальнейшем не признавать границы территориального шельфа страны.

#россия #сша
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