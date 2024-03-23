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Nacvark
Орбан не исключает отправку западных войск на территорию Украины
Известно, что выдвинутая Францией идея об отправке войск не получила поддержки среди союзников, но глава венгерского правительства другого мнения.

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Ещё чуть менее месяца назад президент Франции Эммануэль Макрон не исключал отправку западных войск на украинские территории, но позже всё-таки подчеркнул, что брать на себя инициативу в этом вопросе он не желает. Крупные союзники по НАТО и вовсе не оценили его идею, опасаясь прямого вмешательства в российско-украинский конфликт.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире Kossuth заявил, что не исключает отправку Западом своих армий на украинские территории. Он вспомнил ситуацию, когда немецкие власти отказывались поставлять Украине смертоносное оружие, ограничиваясь бронежилетами и шлемами, но позже они всё же поставили украинской армии артиллерию, системы противовоздушной обороны, танки и боеприпасы.

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Глава венгерского правительства обвинил своих союзников в том, что они ведут воинственную политику по отношению к России, когда Венгрия придерживается здравого смысла.

Ранее французский посол в Киеве Гаэль Весьер сообщил, что среди НАТО есть страны-участники, которые проявляют заинтересованность к идеи Франции по отправке своих военных на помощь украинцам в решении небоевых задач. Можно предположить, что речь идёт о странах Балтии, которые после заявления Макрона тоже не исключили отправку армий на украинские территории.

#украина #венгрия #орбан
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