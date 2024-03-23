Известно, что выдвинутая Францией идея об отправке войск не получила поддержки среди союзников, но глава венгерского правительства другого мнения.

Ещё чуть менее месяца назад президент Франции Эммануэль Макрон не исключал отправку западных войск на украинские территории, но позже всё-таки подчеркнул, что брать на себя инициативу в этом вопросе он не желает. Крупные союзники по НАТО и вовсе не оценили его идею, опасаясь прямого вмешательства в российско-украинский конфликт.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире Kossuth заявил, что не исключает отправку Западом своих армий на украинские территории. Он вспомнил ситуацию, когда немецкие власти отказывались поставлять Украине смертоносное оружие, ограничиваясь бронежилетами и шлемами, но позже они всё же поставили украинской армии артиллерию, системы противовоздушной обороны, танки и боеприпасы.

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Глава венгерского правительства обвинил своих союзников в том, что они ведут воинственную политику по отношению к России, когда Венгрия придерживается здравого смысла.

Ранее французский посол в Киеве Гаэль Весьер сообщил, что среди НАТО есть страны-участники, которые проявляют заинтересованность к идеи Франции по отправке своих военных на помощь украинцам в решении небоевых задач. Можно предположить, что речь идёт о странах Балтии, которые после заявления Макрона тоже не исключили отправку армий на украинские территории.