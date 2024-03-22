Данная идея вместе с ними обсуждается, о реальных действиях в этом направлении пока речи не идёт.

Французский посол на Украине Гаэль Весьер, комментируя официальную позицию Франции об отсутствии красных линий по украинскому вопросу, заявил, что есть страны, которые заинтересованы идеей Эммануэля Макрона по отправке своих войск на украинские территории при такой необходимости.

Дипломат подчеркнул, что такой исход не исключается. Для Запада он послужит мощным сигналом, что они усиливают поддержку Украины и не сдерживают себя какими-то пределами.

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Весьер также акцентирует внимание на том, что это не что-то уже согласованное с союзниками, а лишь обсуждение с некоторыми заинтересованными идеей странами. Можно предположить, что речь идёт о странах Балтии со своей малочисленной армией.

Посол считает, что победа России может повлечь ещё более рискованную ситуацию, при которой ряд стран захотят присоединиться к ядерному клубу из-за угрозы своей безопасности. Он не видит в НАТО и «ядерном зонтике» Соединённых Штатов Америки абсолютную защиту.

В последнее время позиция Франции по отправке своих войск на украинские территории крайне неопределённая. С одной стороны, французские власти стирают все красные линии, в открытую говоря, что они готовы пойти на такой шаг и не верят в эскалацию конфликта. С другой стороны, Макрон сообщал о нежелании брать инициативу в этом вопросе, а другие крупные союзники, включая Соединённые Штаты Америки, Германию, Польшу и других - не оценили его идею.