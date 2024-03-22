Это первый случай за историю российской космонавтики, когда полёт отменяют за несколько десятков секунд.

Вчера был отменён пуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-25», который должен был пристыковаться к Международной космической станции. В экипаж входили космонавт «Роскосмос» Олег Новицкий, представительница Белоруссии Марина Василевская и астронавт NASA Трейси Дайсон. Примечательным является то, что отмена произошла за двадцать секунд до пуска - это первый подобный случай в российской космонавтике с пилотируемыми аппаратами.

Генеральный директор «Роскосмос» Юрий Борисов озвучил причину отмены пуска, назвав её вполне понятной. Он утверждает, что пуск отменили из-за просадки напряжения химического источника тока.

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Управляющий государственной компанией подчёркивает, что экипаж перенёс нештатную ситуацию профессионально, выдержано и подготовлено. Даже в этот момент у Василевской был пульс 66 - отметил он.

Предполагалось, что Новицкий и Василёвская должны были пробыть на борту станции 12 суток, вернувшись на Землю 2 апреля вместе с астронавтом NASA Лорал О'Хара. В то же время их американская коллега Трейси Дайсон должна была продолжить полёт до сентября, приземлившись с российскими космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом.

Повторный пуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-25» в действующем экипаже назначен на 23 марта 2024 года.