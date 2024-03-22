За последние несколько лет китайские власти увеличили оборонный бюджет на 16%.

Начальник Индо-Тихоокеанского командования Соединённых Штатов Америки адмирал Джон Акилино в интервью Bloomberg заявил, что Китай рекордно наращивает военный и ядерный арсеналы, готовясь к захвату Тайваньского острова к 2027 году.

По словам американского офицера, все имеющиеся признаки указывают на подготовку Китая к вторжению. В частности речь об увеличении оборонного бюджета страны на 16% (до 223 миллиардов долларов) за последние несколько лет. Впрочем, тут стоит отметить, что сейчас в целом в мире сохраняется тенденция с наращиванием оборонного потенциала на фоне существующих угроз безопасности.

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Помимо этого в Китае всего за 3 года авиация пополнилась новыми 400 истребителями, а флот - 20 крупными военными кораблями. В китайской армии вдвое был увеличен запас баллистических и крылатых ракет.

В то же время Bloomberg, ссылаясь на американскую разведку, пишет, что Китай не желает увидеть крупный военный конфликт из-за сражений за Тайваньский остров.

Ранее в министерстве иностранных дел Тайваня сообщили о строительстве трёх крупных китайских военных баз вокруг их острова в Южно-Китайском море. Тайваньские власти смущены такой активностью китайских властей на островах, которые помимо прочего требовали инвестиций в мелиорацию земель, чтобы перед этим что-то на них построить.