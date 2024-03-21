Они находятся ещё в более худшем состоянии, чем переданные ранее испанцами 10 танков, поэтому их ремонт займёт больше времени.

Во время подготовки Вооружённых сил Украины к контрнаступлению Испания стала одной из стран, согласившейся поставить украинской армии немецкие танки Leopard 2A4. Тогда танки находились в крайне плачевном состоянии, но завод Santa Bárbara Sistemas смог привести их в чувство и передать Киеву.

Стало известно, что премьер-министр Испании Педро Санчес принял решение о передаче Украине ещё двадцати немецких танков. Вместе с министром обороны страны Маргаритой Роблес он встретился с представителями испанского военно-промышленного комплекса и пришёл к выводу, что украинская армия должна получить новую партию танков на фоне существенного перевеса в пользу России.

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По данным испанского издания InfoDefensa, данные танки находятся на базе материально-технического обеспечения №41, откуда была изъята прошлая партия из десяти танков. Нюанс в том, что изначально испанские власти не хотели передавать следующую партию техники как раз таки из-за состояния танков, которое хуже, чем у прошлых десяти. Однако ранее упомянутый завод Santa Bárbara Sistemas всё же сумел тогда подготовить партию танков и предполагается, что ему удастся сделать это и с новой поставкой.

По планам испанского правительства, танки должны быть доставлены Украине до 9 июля, когда состоится саммит НАТО в Вашингтоне.

На момент получения Украиной всех танков Leopard 2 у украинской армии было 70 единиц техники в модификации 2A4 и 2A6. Текущее количество боеспособных танков неизвестно.