Число может оказаться меньше, чем было запланировано ранее.

В прошлом году появилась информация о намерениях украинских властей мобилизовать порядка 500 тысяч человек после принятия нового мобилизационного законодательства, но тут же встал вопрос, где взять деньги на обучение и содержание новобранцев. Тогда появились слухи о том, что если Запад не будет финансировать Украину, то мобилизовать никого не выйдет попросту из-за отсутствия средств. Однако украинские власти развеяли миф, объяснив, что если не будет оружия, то ситуация окажется абсолютно обратная - необходимо будет мобилизовать больше, чем планировалось, чтобы покрыть дефицит вооружений человеческим ресурсом.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью Bloomberg Television заявил, что Вооружённые силы Украины не нуждаются в новых 500 тысячах военнослужащих, на которых настаивал прошлый главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный.

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Украинский министр уточнил, что плановая цифра мобилизация будет корректироваться, отталкиваясь от ротаций и поступающего от союзников вооружения.

Ещё в январе украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что не видит необходимости мобилизовать полмиллиона украинцев. Он подчеркнул, что не пытается кому-то понравится, а лишь констатирует факт, учитывая отсутствие понятных детальных в надобности таких радикальных мер и, конечно же, денежного вопроса, в котором Украина зависит от Запада.