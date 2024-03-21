Турецкие компании, помогающие России обойти санкции, будут попадать под вторичные санкции США, после проведённого расследования в Турции.

В декабре американский президент Джо Байден подписал указ, согласно которому против зарубежных банков, помогающих России и её гражданам, находящихся под санкциями, могут быть введены вторичные санкции за коммерческую деятельность с российским санкционным рынком. Аналогичное ограничение действует на компании, производящие оборудование или детали, которые можно использовать в производствах военно-промышленного комплекса.

Турецкое издание Hürriyet сообщает о согласованной между американским и турецким правительствами схемы соблюдения санкций, которая предполагает, что после обнаружения факта помощи России в обходе санкций Соединённые Штаты Америки передают информацию Турции. Турецкие власти инициируют собственное расследование, по результатам которого предпринимаются меры, если информация всё же подтверждается.

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За год объёмы российско-турецкой торговли упали уже на треть. Всё из-за риска попасть под вторичные санкции Соединённых Штатов Америки, тем самым лишив себя доступа к доллару, благодаря которому происходит большая часть финансовых транзакций в мире. Немаловажным является и сложность с обслуживанием российских банков, из-за которых работа между финансовыми системами России и Турции работает не в самом лучшем виде.