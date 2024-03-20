Французские власти объясняли, что брать инициативу в этом вопросе на себя не собираются, то есть отправлять свои войска на украинские территории пока не планируют, хотя допускают такой сценарий.

В конце февраля президент Франции Макрон выступил со своим скандальным заявлением, в котором допустил отправку западных войск на территорию Украины. Позже он всё-таки объяснил, что речь о некомбатантах, то есть лицах, не принимающих непосредственное участие в боевых действиях. Более того, французский президент подчеркнул, что не планирует брать на себя инициативу по отправке армии Франции на украинские территории.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что они располагают данными о подготовке Францией военного контингента численностью около двух тысяч человек для отправки на украинские территории.

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По словам главы российской внешней разведки, единственным сдерживающим фактором является то, что перебросить такое подразделение и расквартировать его не удастся незаметно, а любая информация о местоположении французских военных сделает их приоритетной целью для российских атак. Таким образом французский президент рискует столкнуться с проблемами как во внутренней, так и внешней политике, когда на территории Украины погибнут французы, а ответить за это будет некому, кроме самого Макрона.

Впрочем, Нарышкин не обнародовал никаких подтверждающих фактов про подготовку французской группировки войск к отправке в Украину.

Более того, на Западе в целом не оценили идею Макрона, а Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг порекомендовал ему советоваться в таких заявлениях с союзниками.