Европейские фермеры могут не оценить интеграционные процессы государства, которое может стать крупнейшей аграрной страной в союзе.

Издание Politico пишет, что Европейский союз не забыл о своём предстоящем расширении и способствует интеграционным процессам Украины, Молдовы и ряда западно-балканских стран, но умалчивает об этом, чтобы ещё больше не разгневать европейских фермеров, которые протестуют в ряде стран Европы на фоне ввозимой в союз дешёвой украинской продукции.

Дело в том, что Украина с её населением может стать одной крупнейшей страной союза, получив существенное влияние в Европейском парламенте и, соответственно, став одной из самых значимых стран Европейского союза на уровне с Францией и Германией. По крайней мере, в юридическом поле привилегии им обеспечены будут.

реклама

Что касается льгот, то тут украинское государство тоже выигрывает за счёт своего низкого ВВП и долговых обязательств. Европейским странам придётся направлять больше денег на финансирование отстающей в экономическом плане Украины, а такие дотируемые государства, как Венгрия и Словакия, и вовсе рискуют остаться без европейского финансирования из-за нового бедного союзника.

Таким образом вступление Украины в Европейский союз может потребовать инвестирования в страну 186 миллиардов долларов в течение следующих семи лет. Очевидно, что это негативно скажется на сельскохозяйственном секторе стран-участников союза.

Стоит напомнить, что до выборов в Европейский парламент переговоры по вступлению Украины в союз фактически заморожены. До этого момента никто не берётся за их проведение, хотя решение о проведении уже было принято. Помимо этого членство Украины в Европейском союзе могут заблокировать такие страны, как Венгрия и Словакия (особенно Венгрия), ведь расширение союза вне их национальных интересов, хотя такое пополнение европейского сообщество в перспективе могло бы благоприятно сказаться на усилении союза. Немаловажным являются и уступки украинских властей перед венгерскими в вопросе национальных меньшинств, то есть этнических венгров на территории Закарпатской области, которые должны получить право обучаться на венгерском языке и иметь своих политических представителей.