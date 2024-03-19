Чиновник утверждает, что украинцы в первую очередь сражаются за себя.

Вчера американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм (внесён в России в список экстремистов) прибыл в Киев, где провёл ряд встреч и сделал несколько громких заявлений. На фоне долгих обсуждений закона о мобилизации украинскими депутатами он призывает Киев как можно быстрее принять законопроект и мобилизовать как можно больше людей, вне зависимости от того, будет ли военная помощь от Соединённых Штатов Америки .

Американский чиновник возмущён тем, что многие украинцы не воюют, а власти только сейчас снижают возрастную цензу для мобилизации с 27 до 25 лет. Он подчеркнул, что вне зависимости от принимаемых в штатах решений украинцы должны сражаться, ведь они сражаются исключительно за себя.

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Республиканец, не имеющий как такового политического влияния у себя на родине, также надежду, что в штатах согласуют поставки новых типов ракет ATACMS Украине, которые позволят наносить более дальние удары и сделают Крымский мост главной целью на 2024 год. Он также надеется увидеть первый взлетевший в украинское небо американский истребитель F-16 уже в этом году.

До этого Грэм призывал оказывать военную помощь Украине в кредит, а несколько месяцев тому назад называл военную помощь Киеву лучшей инвестицией для Соединённых Штатов Америки.