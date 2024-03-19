Об этом заявила постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

Постоянный представитель Соединённых Штатов Америки Линда Томас-Гринфилд на заседании Совета безопасности Организации объединённых наций заявила о желании американских властей прямо сейчас вступить в двустороннюю беседу с Россией и Китаем по теме контроля над вооружениями.

По её словам, это должно произойти прямо сейчас и без каких-либо предисловий, достаточно сказать «да» и сесть за стол переговоров с духом доброй воли.

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Помимо этого дипломата сообщила о подготовленной Соединёнными Штатами Америки и Японией резолюции, которая напоминает об обязательствах стран-участников Договора о космосе не размещать ядерное оружие на орбите Земли. Всё это на фоне появившейся у Пентагона информации о разработке Россией оружия, которое может поражать спутниковые системы.

В этот же день Генеральный секретарь Организации объединённых наций Антониу Гутерриш призывал американское и российское правительство вернуться к Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), подписанного в апреле 2010 и приостановленного по решению российского президента Владимира Путина. Глава организации акцентирует внимание на том, что и без того разрушительное ядерное оружие становится только мощнее, а любая ядерная война не имеет победителей.