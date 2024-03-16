Венгерские власти недовольны тем, что Киев пренебрегает правами национальных меньшинств.

Венгрия отправили всем странам Европейского союза письмо, в котором к Украине выдвинуты претензии в вопросе защите прав национальных меньшинств, в частности этнических венгров, проживающих на территории Закарпатской области.

В документе венгерские власти требуют восстановить права национальных меньшинств по состоянию на 2015 год. При этом Будапешт настаивает, что для рассмотрения ими членства Украины в Европейском союзе необходимо выполнить два венгерских требования: восстановить гарантии свободного использования венгерского языка и право на политическое представительство венгров на региональном и национальном уровнях.

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Помимо этого Венгрия недовольна тем, что украинские власти не определили предметы, которые необходимо преподавать на украинском языке. Таким образом венгерские школы фактически ничем не отличаются от украиноязычных. Также в законодательстве Украины внедрено требованию к обязательному десятипроцентному соотношению, которое должно быть достигнуто среди местного населения, чтобы национальное меньшинство могло претендовать на языковые права, но в письме венгерские власти считают неоправданным его применение к случаю с этническими венграми.

В декабре Верховная рада Украины уже принимала правки в своё законодательство с учётом позиции Венгрии, однако в Будапеште по-прежнему настаивают на возвращение прав национальных меньшинств по состоянию на 2015 год.