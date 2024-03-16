Вооружение будет закупаться не только в Европе, но и по всему миру.

После начала боевых действий на украинских территориях страны «Большой семёрки» (G7) заморозили активов Центрального банка России на близкую к 300 миллиардам долларов сумму, 207 миллиардов долларов из которых, по данным Financial Times, хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear. В феврале глава Европейской комиссии Урсула Фон дер Ляйен предложила использовать конфискованные активы для оказания военной помощи Украине, ведь это будет способствовать предотвращению последующих расходов на восстановление украинской инфраструктуры.

Канцлер Германии Олаф Шольц после встречи «Веймарского треугольника» с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Польши Дональдом Туском заявил о достижении договорённости по закупке большого количества оружия для Украины на всём мировом рынке. Примечательно, что французский президент ранее выступал против закупки оружия за пределами Европы, но, по всей видимости, сейчас всё-таки осознал невозможность покрытия украинских военных потребностей военно-промышленным комплексом одной Европы.

реклама

Немецкий канцлер добавил, что полученные от замороженных российских активов доходы будут направлены на приобретение оружия для украинской армии. Он также подчеркнул, что страны, поддерживающие Украину, не находятся в состоянии войны с Россией.