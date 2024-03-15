Украинская армия не имеет достаточного количества боеприпасов и войск, чтобы выйти из тупика, поэтому атакует объекты в тылу России.

Издание The New York Times пишет, что Вооружённые силы Украины находятся в тупиковой ситуации и не могут из неё выйти из-за нехватки боеприпасов и личного состава, поэтому сейчас акцент берётся на удары по тыловым объектам на территории России, в частности военным кораблям, железным дорогам, аэродромам и нефтяной инфраструктуре.

В материале издания утверждается, что последние атаки украинских беспилотных летательных аппаратов были нацелены на поражение нефтяной промышленности России, чтобы доказать уязвимость страны к подобным атакам. Помимо этого, по данным The New York Times, украинские официальные лица надеются нарушить таким образом логистические маршруты, связанные с поставкой бензина, дизельного топлива и топлива для танков, истребителей, другой важной техники.

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Украинские власти также надеются снизить доход России от нефтяного экспорта. Собеседники издания указывают на то, что ремонт нефтепромышленных объектов, в отличие от трубопроводов, требуется больше времени, особенно в условиях антироссийских санкций, когда необходимо искать отечественные аналоги западным товарам или способы их закупки через параллельный импорт

The New York Times в своей статье заключает, что пока непонятно, как именно отразятся украинские атаки на российскую нефтяную инфраструктуру и помогут ли они выйти из тупика. Особенно, если учесть, что «российский энергетический гигант» заложен в основу экономики России и её военных усилий, которые в последнее время интенсивнее проявляются на поле боя.