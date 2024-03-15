По данным издания, в последнее время количество учений на Заполярье увеличилось.

Издание Business Insider, ссылаясь на собственные данные, сообщает, что Соединённые Штаты Америки в последнее время уделяют особое внимание Заполярью и готовятся отстаивать там свои интересы. По данным издания, ради этого наращивается интенсивность боевой подготовки американских военных.

Главной задачей учений в Арктике является адаптация бойцов и командиров к экстремальным условиям полярных регионов, где фиксируются чрезвычайно низкие температуры, обледенение и колебания светового дня (летом - целые сутки светло, зимой - круглосуточная темнота)

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Business Insider подчёркивает, что не одни штаты заинтересованы в этом вопросе, но и другие страны, имеющие выход к Северному Ледовитому океану, например Россия, Канада, Норвегия и Дания. Однако этим список не ограничивается, ведь Китай также имеет свои интересы в регионе и остаётся непонятно, действует он с Россией или самостоятельно. В любом случае, Пекин хочет иметь постоянное присутствие в Арктике, чтобы осуществлять коммерческое судоходство в регионе, если в будущем это станет возможно в связи с изменением погодных условий.

В материале издания резюмируется, что полярные исследования давно уже перешли из научных интересов в сферу экономики, от чего в перспективе может возникнуть ожесточённый спор между странами, желающими извлечь собственную выгоду от ненаселённого региона.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что конкуренция в Арктике приходится не в новинку, ситуация остаётся достаточно напряжённой. Он добавил, что Россия также хочет извлекать экономическую выгоду из этого региона с соблюдением природоохранных норм.