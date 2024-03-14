Объясняет он это отсутствием притока нелегальных мигрантов и безумия, связанного с половой и расовой справедливостью.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своём официальном аккаунте социальной сети X (бывший Twitter) заявил, что Венгрия - «остров необычного в либеральном океане» и самая безопасная страна в Европе, в которой отсутствует незаконная миграция и безумие, связанное с социальной, расовой и половой справедливостью.

По словам венгерского политика, Соединённые Штаты Америки хотели бы стать именно таким государством, но не могут. В то же время Венгрия собирается оставаться такой, какой она есть сейчас - добавил он.

реклама

Ещё год назад Виктор Орбан предполагал, что Венгрия станет самой безопасной страной в Европе. Он также акцентировал внимание на необходимости беспрерывных учений, модернизации вооружений, поскольку ожидаются времена, когда слабые нации исчезнут и останутся только сильные. Тогда глава венгерского правительства настаивал на формировании сильной страны, выражаемой мощной экономикой, правительством и армией.

Стоит напомнить, что премьер-министр Венгрии неоднократно называл существование Украины, как буфера между венгерским и российским государством, соответствующим национальной интересам его страны. Орбан опасается общей границы с Россией, вспоминая о временах существования Советского союза, когда венгры находились в советской сфере влияния.