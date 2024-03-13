Российский президент считает, что последние высказывания французского лидера тесно связаны с ситуацией на африканском континенте, откуда вытесняют французов.

За последние пять лет в ряде африканских стран, являющихся бывшими французскими колониями и где местное население говорит на французском языке, начались государственные перевороты, а новая власть сразу же требовала от Франции вывести свой военный контингент, на что французским властям приходилось соглашаться.

Российский президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста Дмитрия Киселёва по поводу последних острых заявлений французского президента Эмманюэля Макрона в адрес Москвы, подтвердил, что Франция могла затаить обиду на Россию, поскольку им «наступили на хвост» в Африке. Дело в том числе в ЧВК «Вагнер», которая оказывала свои услуги военным, захватившим власть в африканских странах, например режиму командира спецназа «Кобра» Ибрагима Траоре в Буркина-Фасо, пришедшему ко власти в результате государственного переворота.

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Путин подчеркнул, что Россия не лезла в Африку и не стремилась выдавить оттуда Францию, а африканские страны сами захотели сотрудничать с Россией, в том числе с российской частной военной компанией. Он также добавил, что Министерство обороны России оказывало поддержку «вагнеровцам» в их делах в Африке только исходя из того, что это российская группа и не более

Владимир Путин заключил, что когда он поддерживал прямые контакты с Эмманюэлем Макроном, данная тема достаточно откровенно с ним обсуждалась.