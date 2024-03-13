Армянские власти ждут ответа касаемо зоны ответственности оборонного блока на армянских территориях. Если ответ не поступит, то Армения инициирует выход из альянса, но когда - неизвестно.

Недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что поставил Организации Договора о коллективной безопасности вопрос, в чём заключается зона ответственности оборонного блока на армянских территориях. Тогда он также сообщил о приостановлении деятельности в рамках организации, то есть заморозке членства, предупредив о возможном выходе из альянса.

В этот раз глава армянского правительства на пресс-конференции уже чётко определил позицию Армении касаемо ОДКБ и обратился к организации с просьбой ответить на поставленный вопрос о её зоне ответственности на армянских территориях. Если Ереван не получит ответа, то в таком случае армянские власти инициируют выход из оборонного блока, но когда именно - он не знает.

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Пашинян напомнил, что несмотря на позицию ОДКБ и России, в рамках которой суверенитет Армении признавался в текущих границах, ни руководство оборонного блока, ни российские власти не предприняли никаких шагов в защиту армянской государственности во время азербайджано-армянского конфликта, начавшегося ещё в 2021 году. Армянский политик возмущён тем, что его союзники заняли нейтральную позицию в этом конфликте, хотя Армения является членом оборонного блока и должна иметь защиту.

Ранее начальник Генерального штаба Вооружённых сил Армении генерал-лейтенант Эдвард Асрян отказался отвечать на вопрос о возможных последствиях выхода страны из ОДКБ. Он подчеркнул, что данный вопрос составляет государственную тайну и пока что армянское государство входит в состав оборонного блока.