По его словам, российские спец. службы знали об этом давно.

Недавно министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что войска НАТО, не принимающие прямого участия в боевых действиях, действительно были размещены на украинских территориях ещё до предложения французского президента Эмманюэля Макрона на встрече лидеров европейских стран по введению западных военных в Украину.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил информацию о размещении тех, кто имеет прямое отношение к североатлантическому альянсу, на украинских территориях, о чём российские спец. службы знали и ранее. Российский чиновник подчеркнул, что речь идёт о людях, называющих себя советниками.

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Песков считает, что расширение дискуссии украинских союзников, предполагающее гипотетическую готовность отправить военных на украинские территории, является «прямой линией на нагнетание напряжённости» и может повлечь за собой нежелательные последствия.

Стоит напомнить, что недавно канцлер Германии Олаф Шольц косвенно заявил о присутствии французских и британских офицеров на территории Украины, которые, по его словам, позаботились, чтобы точно знать, что и где приземляется после пусков дальнобойных ракет англо-французского производства Storm Shadow.