Некоторые страны до сих пор не обозначили сроки поставок из-за медленно продвигающейся подготовки украинских пилотов.

После того, как стартовало обучение украинских пилотов на американских истребителях F-16, ряд стран, включая Данию, Нидерланды, Норвегию и Бельгию пообещали Украине поставить 45 самолётов. Однако обучение лётчиков затянулось, так как возникла необходимость обучать их не только эксплуатации техники, но и языку, и западным подходам к военному делу. В Соединённых Штатах Америки рассчитывают, что уже летом на Украине взлетят первые американские истребители.

Как пишет издание The New York Times, ссылаясь на свои источники, летом Украина может рассчитывать на получение 6 из 45 обещанных самолётов. Пока что, только датские власти смогли назвать конкретный срок поставок - конец весны 2024 года, а другие союзники, например Нидерланды, не планируют поставлять Украине авиационную технику, пока украинские лётчики не освоят её управление и армия не подготовит инфраструктуру для обслуживания западной авиации.

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Впрочем, ситуация может измениться после того, как первая группа пилотов завершит своё обучение. Однако и тут нюанс: речь идёт о 12 военных, а вторая группа, по словам пресс-секретаря Национальной гвардии Соединённых Штатов Америки капитана Эрина Ханнигана, начала учебный процесс лишь в январе этого года. Третья группа и вовсе проходит курсы английского языка. Таким образом теоретически к лету в украинское небо могут быть подняты только двенадцать американских истребителей.

Источники The New York Times указывает и на то, что F-16 не являются оружием «переломного момента» и кардинально не изменят ситуации в зоне боевых действий.