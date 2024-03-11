Он считает, что церковь должна поддерживать военных молитвой, а не говорить о мире, находясь за 2,5 тысячи километров.

Недавно Папа римский Франциск, комментируя российско-украинский конфликт заявил, что сильнее те, кто видят ситуацию, те, кто думают о людях, те, у кого есть смелость поднять белый флаг и вести переговоры. Очевидно, что своими словами он призвал к миру между Украиной и Россией, а украинские власти не заинтересованы в прекращении боевых действиях с сохранением текущего расклада на земле.

Президент Украины в своём ежедневном обращении прошёлся по теме церкви и непрямо отреагировал на слова главы католической церкви. По словам украинского президента, когда начали боевые действия в феврале 2022 года, все украинцы встали на защиту вне зависимости от их религии: христиане, мусульмане, иудеи. Он также благодарен каждому капеллану, который находится с армией, поддерживая людей молитвой, разговором и делом и заключил:

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«Вот что такое церковь — с людьми, а не за 2,5 тысячи километров — где-то там заниматься виртуальным посредничеством», - утверждает Зеленский.

Напрямую украинский президент, конечно, не упомянул Франциска, но слова про «виртуальное посредничество» и названная дистанция (именно столько необходимо на дорогу от Киева до Ватикана на автомобиле) очевидно намёк на позицию Ватикана, который не поддерживает Украину в её стремлении к победе в этих боевых действиях.