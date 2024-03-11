Министр иностранных дел страны Радослав Сикорский утверждает, что это сделали ещё до заявлений Макрона, но кто именно - он уточнять не будет.

После слов президента Франции Эмманюэля Макрона по поводу возможного размещения западных войск на территории Украины, ряд европейских стран отреклись от этой задумки, сообщив, что не рассматривают направление своих армий на украинские территории. Впрочем, во Франции по-прежнему не исключают такую вероятность, но с уточнением, что речь идёт о некомбатантах - не принимающих прямого участия в боевых действиях, например инструкторы или эксперты по разминированию.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что солдаты стран НАТО уже находятся на Украине и он бы хотел поблагодарить «амбассадоров» тех стран, которые пошли на это. Сикорский отметил, что союзники сами знают о каких странах речь и он не собирается, в отличие от других европейских политиков, перечислять их.

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Что касается «других европейских политиков», то тут, скорее всего, польский министр намекнул на немецкого канцлера Олафа Шольца, ранее заявившего, что Франция и Великобритания позаботились, чтобы точно знать, что и где приземляется при пусках дальнобойных ракет британо-французского производства Storm Shadow.

Радослав Сикорский также подчеркнул изобретательность решения, при котором НАТО могло бы направить войска на территорию Украины. Он считает, что Запад должен решиться на «творчески продуманную и асимметричную эскалацию».