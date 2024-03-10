Премьер-министр Венгрии считает, что избрание экс-президента соответствует интересам всего мира.

Вчера Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил имение экс-президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа "Мар-а-Лаго" во Флориде, где провёл встречу с американским политиком. По её итогам глава венгерского правительства выступил с заявлением, сообщив, что избрание Трампа на пост американского президента урегулирует все конфликты между Украиной и Россией.

По словам Орбана, если бы сейчас американским президентом был Дональд Трамп, то никаких боевых действий на украинских территориях не было бы. Он подчеркнул, что решение, кто станет следующим американским президентом, напрямую зависит от американцев, а его дело лишь «честно сказать», кто будет лучше для всего мира.

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Позже премьер-министр Венгрии опубликовал в своём аккаунте социальной сети X (бывший Twitter) ещё один пост, где высказался по поводу своей встречи с Трампом:

«Нам нужны лидеры в мире, которых уважают и которые могут принести мир. Он один из них! Вернитесь и принесите нам мир, господин президент!»

В то же время пресс-служба Трампа говорит об обсуждении широкого спектра вопросов, затрагивающих американо-венгерские отношения и первостепенное значение безопасных границ, позволяющих защищать суверенитет каждой страны.

Ранее российский президент Владимир Путин выразил мнение, что американский президент Джо Байден более предпочтительный вариант для России на американских президентских выборах. Мнение он не поменял даже после оскорблений Байдена в свой адрес.